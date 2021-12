Ouderenfonds: kerstkaartenactie grote opsteker voor ouderen

Woonzorgcentra in het hele land hebben de afgelopen weken kerstwensen ontvangen die waren verstuurd in het kader van de Grote Kerstkaartenactie van het Nationaal Ouderenfonds. “De kaarten betekenen voor zowel de bewoners als hun verzorgers een belangrijke opsteker”, aldus de organisator van de actie.

Het was de zevende keer dat het Nationaal Ouderenfonds de kerstkaartenactie op touw zette. Dit gebeurde in samenwerking met PostNL en Kidsweek. Dit jaar deden 1762 scholen mee aan de actie. Samen hebben zij 230.000 kaarten gekleurd, geknutseld en getekend. Deze kaarten werden verwerkt en doorgestuurd door tientallen vrijwilligers van het Ouderenfonds. “Daarbovenop hebben scholen, particulieren en bedrijven zelf kaarten rondgebracht in hun eigen buurt”, aldus een woordvoerder van het Nationaal Ouderenfonds.

Het Ouderenfonds moest dit jaar de kerstdiners voor ouderen annuleren vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Vanwege het schrappen van de jaarlijkse kerstdiners en andere activiteiten werd de kerstkaartenactie met een week verlengd, tot en met 18 december.