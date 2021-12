Politici memoreren wijsheid Tutu en zijn inzet voor verzoening

Politici reageren op het overlijden zondag van emeritus aartsbisschop Desmond Tutu met verwijzingen naar zijn wijsheid en zijn inzet voor verzoening. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers memoreert dat de Zuid-Afrikaanse geestelijke “leefde wat hij preekte. Streed tegen het onrecht van apartheid en werkte aan verzoening in zijn land. Een groot man is heengegaan.”

Segers haalt daarbij op Twitter twee uitspraken aan van Tutu: “Without forgiveness there is no future” en “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor”.

D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma houdt het op Twitter bij één uitspraak van Tutu: “Forgiving is not forgetting; its actually remembering – remembering and not using your right to hit back. Its a second chance for a new beginning. And the remembering part is particularly important. Especially if you dont want to repeat what happened.”