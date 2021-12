SBS6 scoort met haardvuur; op hoogtepunt bijna 400.000 kijkers

SBS6 deed op eerste kerstdag goede zaken met knapperend haardvuur dat s’avonds vier uur lang werd uitgezonden. Gemiddeld keken er 281.000 mensen naar het beeld waarmee het programma zelfs op een plek in de top 25 van best bekeken uitzendingen is beland.

Dat heeft de Stichting Kijkonderzoek zondag gemeld. In totaal keken gedurende de vier uur 1,7 miljoen mensen minimaal één minuut naar het haardvuur. De kijkpiek zat rond 20.30 uur, toen bijna 400.000 mensen het haardvuur aan hadden staan. SKO vermoedt dat deze piek ontstond doordat veel mensen op dat moment klaar waren met eten en uit nieuwsgierigheid even een glimp van de uitzending mee wilden pakken.

Met een gemiddelde van 281.000 kijkers deed SBS6 betere zaken dan op eerste kerstdag 2020. Toen werd om 20.30 uur de Disney-film Frozen uitgezonden. Hier keken gemiddeld 242.000 mensen naar.

Op sociale media was #haardvuur vrijwel de hele avond Trending. De meningen over het haardvuur zijn behoorlijk verdeeld. Een deel van de twitteraars vindt het uitzenden van een haardvuur maar onzin, anderen zeggen het juist een leuk idee te vinden. Veel mensen stoorden zich er wel aan dat het logo van SBS6 de hele tijd in beeld te zien was.