Verdere daling aantal nieuwe coronagevallen

Het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per dag is opnieuw afgenomen. Afgelopen zeven dagen maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) melding van gemiddeld 12.195 nieuwe positieve testuitslagen per dag.

Dat is een daling ten opzichte van het weekgemiddelde van zaterdag (12.382 gevallen). Precies een week geleden, op zondag, stond het gemiddelde nog op 14.253 positieve testuitslagen per dag.

Afgelopen etmaal werden er 11.962 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM bevestigd. Ook dat dagcijfer is lager dan van afgelopen dagen. Zo kwamen er zaterdag nog 12.601 nieuwe gevallen bij en precies een week geleden steeg het aantal mensen met een coronabesmetting volgens het RIVM binnen één etmaal nog met 13.265.

Het instituut meldt zondag 11 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat al deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven.