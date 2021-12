Woningbrand in Groningen zorgt voor rookoverlast

Een brand aan de Koninginnelaan in Groningen heeft zaterdagnacht voor veel rookoverlast gezorgd. De brandweer rukte even voor middernacht uit nadat zij een melding binnenkreeg over een uitslaande brand. Rond 00.15 uur werd het sein brand meester gegeven. Een ambulance was ter plekke om een persoon te behandelen die mogelijk te veel rook had ingeademd.

De brandweer in Groningen riep na het uitbreken van de brand omwonenden op om hun ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen indien zij last hadden van de rook. De brandweer is nadat de brand onder controle was begonnen met het ventileren van het pand.