Aantal nieuwe coronagevallen weer iets gedaald

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen etmaal verder afgenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zondagochtend en maandagochtend 11.495 meldingen van positieve tests. Zondag waren dit er nog 11.939 en zaterdag 12.601.

Daarmee is het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per dag verder afgenomen. Afgelopen zeven dagen maakte het RIVM melding van gemiddeld 12.096 nieuwe positieve testuitslagen per dag. Dit gemiddelde daalt al weken. Precies een week geleden, op maandag, stond het gemiddelde nog op 14.018 positieve testuitslagen per dag.

Verreweg de meeste positieve testuitslagen kwamen afgelopen etmaal uit Amsterdam, namelijk 629. Daar heeft momenteel de virusvariant omikron, die besmettelijker lijkt, de overhand. In Rotterdam ging het om 500 nieuwe besmettingen en in Den Haag kregen 359 mensen een positieve testuitslag. Ook in Utrecht (339) en Almere (213) kwamen relatief veel nieuwe besmettingen aan het licht.

Het RIVM meldt maandag 12 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat al deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Zondag registreerde het instituut 11 mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.