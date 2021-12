Frituurvet in riolering is flinke kostenpost voor waterschappen

Gebruikt frituurvet verdwijnt nog te vaak in het toilet of in de gootsteen. Het gestolde vet kan dan aan de binnenkant van de rioolleidingen gaan zitten en dat zorgt voor verstoppingen. Daarvoor waarschuwt de Unie van Waterschappen met de jaarwisseling in aantocht, wanneer veel mensen thuis oliebollen bakken. De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s, zeggen ze.

Volgens de unie kiest minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens ervoor gebruikt frituurvet te recyclen. Als het vet wordt ingeleverd bij een recyclepunt, dan wordt er biobrandstof van gemaakt. De unie geeft nog meer tips: verwijder olie en vet uit koekenpannen en frituurpannen met een stukje keukenpapier. Giet vloeibaar frituurvet terug in de verpakking en breng het naar de gele kliko bij een supermarkt. Het vet kan dan dus worden hergebruikt, bijvoorbeeld als groene energie.

“De cijfers over door vet verstopte rioolleidingen verschillen per regio, maar een waterschap kan hier jaarlijks wel 200.000 euro aan kwijt zijn. Die kosten worden via de waterschapsbelasting uiteindelijk door inwoners betaald”, aldus de unie maandag.