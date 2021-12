Hoe casino’s zichzelf beschermen: verzekering en risicomanagement 

Tegenwoordig ben je als Nederlandse speler goed beschermd. Dit natuurlijk dankzij de nieuwe wet en regelgeving voor (online) gokken. Maar wist je dat andersom casino’s zichzelf ook uit alle macht proberen te beschermen? Tegen wie? Nieuws.nl legt het uit.

Speel beschermd, speel in Nederlandse online casino’s

Liefhebbers van online casinogames kunnen tegenwoordig zorgeloos hun favoriete casinogames spelen. Sinds oktober van dit jaar kunnen ze namelijk terecht in ‘legale’ Nederlandse casino’s. Een hele verbetering in vergelijking met de vroegere ‘ongereguleerde’ online speelhallen. Als speler ben je nu namelijk beschermd door de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). Deze houdt streng toezicht op de Nederlandse casinobedrijven. Zodra casino’s de regels overtreden, krijgen ze flinke boetes. Maken ze het te bont, dan volgt zelfs inbeslagname van hun vergunning.

Nederlandse spelers zijn dus beschermd in online casino’s. Maar alleen als dat door de Ksa goedgekeurde ‘Nederlandse’ casino’s zijn. Echte ‘bakstenen’ casino’s beschermen zich andersom ook. Maar dan tegen ‘malafide’, minder ‘eerlijke’ spelers en personen. Aan de ene kant doen ze dat via ‘verzekering’. Aan de andere kant wordt volop zogenaamd ‘risicomanagement’ toegepast.

De gevaren in de casinobusiness

In echte casino’s gaat enorm veel ‘cash’ geld om. Dit maakt de casino-industrie tot een zogenaamde ‘hoog risico’ business. ‘Boeven’ kunnen op allerlei manieren proberen wat van het ‘geld in omloop’ te pakken te krijgen. Casino medewerkers kunnen ‘onder een hoedje spelen’ met spelers. Boekhouders kunnen de boeken vervalsen en spelers kunnen ‘zwart’ geld ‘witwassen’. Om maar niet te spreken over de vele ‘kaartentellers’ bij blackjack. Of de ‘edge sorting’ valsspelers bij baccarat. Tegen al dit soort praktijken moet een casino zich beschermen. Als het tenminste niet voortdurend inkomsten wil mislopen.

Casino’s en hun risicomanagement

Dat doen ze door speciale ‘verzekeringsmaatschappijen’ in te schakelen. Zij verzekeren de casino’s tegen dit soort gevaren. Tegelijkertijd wordt dit gekoppeld aan een streng beleid van ‘risicomanagement’. De verzekeraars checken de achtergronden van de werknemers en controleren hun activiteiten. Ze adviseren de casino’s over hun personeelsbeleid en signaleren frauduleuze witwas praktijken. Valsspelers weren ze uit het casino. Ook staan ze de casino’s juridisch bij in rechtszaken aangespannen door ‘ontevreden verliezers’. Jaarlijks besparen de verzekeraars de casino’s vele miljoenen dollars en euro’s.

Onze eigen ‘risicomanager’: de Ksa

Nederlandse spelers hebben het geluk van een eigen ‘risicomanager’, onze onvolprezen Nederlandse Kansspelautoriteit. Haar toezicht zorgt voor zo min mogelijk risico, wanneer Nederlanders online kansspelen spelen. Speel dus altijd in een legaal casino online met het Ksa keurmerk. Je bent dan altijd ‘verzekerd’ van zorgeloos casinoplezier.