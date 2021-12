Piets weerbericht: bewolkt en kans op wat regen

Verkeerswaarschuwing: Er kan vanmorgen mist en dichte mist voorkomen. De mist kan het vrij lang volhouden. In het noorden en oosten kan vanmorgen nog vrij lang ijzel voorkomen.

Vanmorgen is er kans op mist en dichte mist. In met name het noorden en in het oosten valt er mogelijk nog wat regen, sneeuw en vooral kans op ijzel. De ijzelkansen zullen vanmorgen geleidelijk verdwijnen en de mistkansen ook.

Overdag blijft het bewolkt met kans op wat regen, nevelig weer en droge perioden. De temperaturen gaan later vanmiddag oplopen naar 3 of 4 graden in het noorden tot 9 graden of 10 graden in het zuiden. De wind meest uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Later vanmiddag in het zuiden en zuidwesten regen.

Vanavond trekt de regen naar het noordoosten weg. Vannacht een lange tijd droog weer en later in het zuiden opnieuw regen. Temperaturen rond 2 of 3 graden in het noorden en oosten tot 8 graden in het zuiden. Kans op nevel en mist!

Op naar de nieuwe warmterecords van rond Oud en Nieuw

Vanaf dinsdag belanden wij in de dubbele cijfers. Dinsdag bewolkt weer en wat regen. Flink droge perioden en overdag 8 tot 12 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. In de nacht 5 tot 8 graden en ook regen. Woensdag bewolkt en wat regen of lichte regen. Overdag 9 tot 12 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Donderdag en vrijdag (Oudejaarsdag) worden twee dagen met periodiek wat regen of lichte regen en de temperaturen gaan op naar de 11 tot 15 graden. Nieuwe warmterecords. Records in De Bilt: 30 december (donderdag) 13,0 graden in 1925. Op 31 december (vrijdag, Oudejaarsdag) 13,7 graden in 2017. In de nachten ook kans op nieuwe warmterecords. Nieuwjaarsdag zal met maximumtemperaturen van 13 of 14 graden ook voor nieuwe warmterecords zorgen.