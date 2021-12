Q-escape room 2021 van start gegaan

Dit jaar is de derde editie van de Q-escape room. Onlangs zijn Qmusic-dj’s Domien Verschuuren, Marieke Elsinga en Mattie Valk opgesloten. Bram Krikke versterkt het team, in de plaats van Kai Merckx.

Q-escape room

De Qmusic-dj’s zijn onlangs opgesloten in een escape room. Hierin bevinden zich allerlei verschillende puzzels en opdrachten die de dj’s moeten oplossen. De radiomakers staan er niet alleen voor; ze worden massaal geholpen door fans. Via social media kunnen luisteraars tips sturen om Verschuuren, Elsinga, Valk en Krikken dichterbij de ontsnapping te brengen.

De dj’s zijn constant in de escape room, tot het moment dat zij ontsnappen. Dit betekent dus dat zij hier eten en slapen. Daarnaast maken zij elke dag van 06:00 uur tot en met 20:00 uur live radio vanuit de Q-escape room. Hierdoor worden luisteraars op de hoogte gebracht van de situatie.

Wil jij zelf ervaren hoe het is om te worden opgesloten in een escape room? Hier zijn talloze opties voor. In acht jaar is het aantal escape rooms in Nederland gestegen met 400 op 220 verschillende locaties. Voorbeelden hiervan zijn de Escape Room Rotterdam en Escape Room Amersfoort.

De ontsnapping

Verschuuren, Elsinga, Valk en Krikken krijgen een aantal seconden te horen van een nummer. Het nummer is een hit uit de geschiedenis van de Top 40. Als het nummer en de artiest worden geraden, ontsnappen de Qmusic-dj’s uit de escape room.

Er zijn drie vaste momenten op de dag waarbij de radiomakers de nummers en artiesten raden. Elke dj moet één liedje goed raden. In totaal moet het team dus vier nummers goed raden. Zodra alle antwoorden kloppen, verlaten zij de escape room. Onlangs hebben de dj’s drie van de vier tracks geraden, maar wisten niet welke van de drie geraden tracks goed zijn.

Updates

De radiomakers wisten op 21 december te ontsnappen. Zij hebben meer dan 100 uur vast gezeten. Dit is sinds 2019 het langst aantal uren, wanneer de eerste Q-escape room plaatsvond. De goede antwoorden waren ‘Stay’ van The Kid LAROI & Justin Bieber, ‘If I Could Turn Back Time’ van Cher, ‘Ik Wou Dat Ik Jou Was’ van Veldhuis & Kemper en ‘Candy’ van Robbie Williams.

In 2020 kwamen de Qmusic-dj’s Verschuuren, Elsinga, Valk en Merckx na 4 dagen uit de escape room. Het kostte de radiomakers in totaal 75 uur om alle puzzels op te lossen. De goede antwoorden waren toen ‘Can’t Hold Us’ van Macklemore & Ryan Lewis, ‘Mijn Houten Hart’ van De Poema’s, ‘Thank You For The Music’ van ABBA en ‘Don’t Start Now’ van Dua Lipa.

In 2019, het eerste jaar van de Q-escape room, kwamen de dj’s Valk, Elsinga en Verschuuren al na 72 uur uit de Q-escape room. 72 uur is dus het record van de jaarlijkse escape room van Qmusic. De tracks van dat jaar waren ‘Hij Is Van Mij’ van Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha & Bizzey, ‘A Kind Of Magic’ van Queen en ‘Perfect’ van One Direction.

Wil je de Q-escape room 2021 live volgen? Dit is mogelijk op Qmusic.nl.