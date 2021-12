Rechtbank doet uitspraak in zaak tegen oprichter Loterijverlies

De rechtbank in Zwolle doet maandag uitspraak in de zaak tegen de oprichter van Loterijverlies, Ferdy R. Er is vier jaar cel, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, geëist. Volgens het Openbaar Ministerie verduisterde Ferdy R. miljoenen die nodig waren om te procederen tegen de Staatsloterij.

Stichting Loterijverlies voerde actie tegen de Staatsloterij namens tienduizenden deelnemers die zich misleid voelden doordat hun winstkansen kleiner waren dan voorgespiegeld. Het was de verdienste van de 41-jarige R. dat vast kwam te staan dat de prijzen werden getrokken uit een pot waarin ook de onverkochte loten zaten, zei de officier van justitie. Er werd echter ook 2,8 miljoen euro uit de ‘oorlogskas’ van Loterijverlies BV overgemaakt naar een ander bedrijf op Kanaaleiland Guernsey waarvan ook R. de eigenaar was, zo bevestigde hij. Dat bedrag was volgens hem bedoeld om een handtekeningenactie onder de deelnemers uit te voeren. Die bleek uiteindelijk slechts 2 ton te kosten.

“Hij streed tegen bedrog maar handelde zelf ook als bedrieger”, meende de officier van justitie eerder tijdens de behandeling van de zaak. R. ziet zich als winnaar van een van de grootste rechtszaken ooit, namelijk die tegen de Staatsloterij. Zijn strafrechtelijke vervolging ziet hij als een manier om hem “uit te schakelen”. “De Staat doet er alles aan mij klem te zetten. Dit zijn ridicule beschuldigingen. Mijn belang is dat die mensen hun geld terugkrijgen.”