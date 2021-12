Vaccinatieafspraak bij GGD kan voorlopig niet verzet worden

Mensen die een afspraak hebben gemaakt voor een vaccinatie kunnen die voorlopig niet verzetten. De koepelorganisatie van de GGD’en meldt dat op die manier de callcentermedewerkers meer tijd hebben om “boostervaccinaties in te plannen voor ouderen, zodat zij eerder aan de beurt komen”.

GGD GHOR Nederland meldt dat van alle telefoontjes bij het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 40 procent gaat over het verplaatsen of afzeggen van een afspraak. “Dit was eerder nog 15 procent.” Ouderen die digitaal minder vaardig zijn en telefonisch een afspraak willen maken of mensen zonder DigiD, zijn daarvan de dupe.

Volgens GGD GHOR Nederland verzetten mensen hun afspraak om verschillende redenen, bijvoorbeeld om sneller een booster te kunnen krijgen. Ook gebeurt het dat mensen al een booster hebben gekregen van de huisarts en een afspraak bij de GGD willen annuleren.

De GGD roept mensen op begrip, solidariteit en flexibiliteit te tonen bij het maken van een afspraak. “Misschien is het tijdstip niet handig of is het vervelend dat een andere afspraak niet kan doorgaan. Desondanks toch deze oproep: heeft u een afspraak voor een booster, kom alstublieft.”

Een afspraak annuleren via het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer blijft wel mogelijk.