Aantal positieve tests onder twintigers stijgt snel

Vooral twintigers lopen momenteel het coronavirus op. In de afgelopen week testten 15.514 mensen uit die leeftijdsgroep positief. Dat is bijna een kwart meer dan een week eerder.

In totaal kregen vorige week ruim 84.000 mensen te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Van hen is dus ongeveer een op de vijf een twintiger.

Eerder waren tieners juist een belangrijke groep, maar daar daalt het aantal positieve tests nu juist. In de afgelopen week werd het coronavirus vastgesteld bij 10.957 tieners, ruim 21 procent minder dan een week eerder. Onder kinderen van 9 jaar en jonger daalde het aantal nieuwe gevallen met meer dan 30 procent.

Het aantal positieve tests daalt voorlopig het snelst onder ouderen. Zo testten afgelopen week 996 tachtigers positief, bijna de helft van het cijfer een week eerder. Ook onder 90-plussers is het aantal nieuwe gevallen vrijwel gehalveerd.

Bij ongeveer 37 procent van de positief geteste mensen lukte het om de bron van de besmetting te vinden. Van hen zijn ongeveer twee op de drie thuis besmet geraakt. Een huisgenoot of gezinslid pikte het virus buitenshuis op en nam het mee. Verder raakte 17 procent besmet doordat ze bij iemand op bezoek gingen of doordat ze zelf bezoek ontvingen. Dat is het hoogste percentage voor die oorzaak sinds begin november.

Nu de scholen dicht zijn, keldert het aantal besmettingen daar. Ongeveer 8 procent van de positief geteste mensen liep het virus daar op. Dat is half zo veel als in de weken ervoor.

Het aantal besmettingen binnen verpleeghuizen daalt. Iets meer dan 1 procent van de besmettingen is daar gebeurd, het laagste percentage sinds juli.