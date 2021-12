Documentaire Peter R. de Vries trekt 815.000 kijkers

De documentaire Staand verder leven: na de moord op Peter R. de Vries van Ewout Genemans heeft maandagavond op RTL 4 815.000 kijkers getrokken. Het was daarmee het op drie na best bekeken programma op primetime, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De documentaire ging over de impact van De Vries’ dood op Nederland, maar ook over de impact die de in juli vermoorde misdaadverslaggever zelf heeft gehad. In de uitzending kwamen onder meer zijn kinderen aan het woord.

Op primetime was maandag De Slimste Mens het meest bekeken programma. De quiz trok bijna 1,8 miljoen kijkers. Droomhuis Gezocht op NPO 1 volgt met bijna 1,2 miljoen kijkers. Familie Gillis: Massa is Kassa trok met 828.000 belangstellenden op SBS6 net iets meer kijkers dan de documentaire over Peter R. de Vries.

In de vooravond waren er veel kijkers voor het olympische schaatskwalificatietoernooi. Naar de 500 meter bij de mannen keken zo’n 1,5 miljoen mensen en de 3 kilometer bij de vrouwen trok bijna 1,3 miljoen kijkers. Ook de Top 2000 a Gogo op NPO 3 scoorde goed met 927.000 kijkers.