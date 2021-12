Eerste dertigers mogen afspraak maken voor boosterprik

De eerste dertigers zijn aan de beurt om op grond van hun geboortejaar een afspraak voor een boosterprik te maken. Mensen die in 1981 en 1982 zijn geboren, kunnen hun vaccinatie vanaf nu regelen. Dat heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge dinsdag aangekondigd.

De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie maanden na herstel van corona. Dat was eerst zes maanden, maar gezien de snelle opmars van de omikronvariant is het boostermoment naar voren gehaald. Mensen kunnen niet kiezen welk vaccin ze krijgen: de prik wordt gezet met Moderna of Pfizer, ongeacht de voorgaande vaccinaties.

Volgens de meest recente cijfers, van eind vorige week, zijn tot dusver 2,3 miljoen boosterprikken gezet. Daarnaast hebben meer dan 127.000 mensen een aanvullende prik gekregen omdat ze een ernstige afweerstoornis hebben. Het is de bedoeling alle 18-plussers die gevaccineerd kunnen worden, voor 1 februari geprikt te hebben.