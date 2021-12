Hilversums zwembad hoeft niet te controleren op coronapas

Zwembad ’t Gooische Bad in Hilversum hoeft voorlopig niet te controleren op coronatoegangsbewijzen voor ouders die meegaan naar zwemles van hun kinderen. Die uitspraak deed de voorzieningenrechter Midden-Nederland dinsdag. De rechter oordeelde dat zwemles valt onder onderwijs en dat het zwembad daarmee geen binnensportlocatie is. Het controleren van coronatoegangsbewijzen is daarom niet verplicht.

De eigenaar van het zwembad wil niet de coronatoegangsbewijzen controleren van ouders die hun kinderen naar zwemles komen brengen en ophalen om hen om te kleden. De Hilversumse burgemeester verplichtte het zwembad daarop het bad alleen open stellen voor publiek vanaf 18 jaar met een geldig coronatoegangsbewijs, onder een dwangsom van 2500 euro per overtreding, met een maximum van 10.000 euro. Het zwembad tekende daartegen bezwaar aan en stapte naar de rechter.

De rechter schorst de opgelegde verplichting van de gemeente en de daarbij behorende dwangsom. Tot er een beslissing is genomen over het bezwaar dat het zwembad heeft aangetekend bij de gemeente, hoeven ouders die hun kinderen naar zwemles brengen niet hun coronapas te laten zien.

Of de uitspraak ook gevolgen heeft voor het controleren van de coronapas bij andere zwembaden, kan de rechtbank Midden-Nederland niet zeggen. “De voorzieningenrechter heeft echt alleen gekeken naar de situatie tussen de gemeente Hilversum en dit zwembad”, aldus een woordvoerder van de rechtbank.

Shiva de Winter, eigenaar van het Hilversumse zwembad en voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), denkt dat nu “een heleboel” zwembaden met deze uitspraak naar de gemeenten stappen. “Ze zullen zeggen: de rechter heeft zich erover uitgesproken, het belang van onderwijs en zwemles is aangegeven. Ik hoop dat gemeenten het belang van zwemles nu serieus nemen”, aldus de Winter. Hij zegt “heel erg blij” te zijn met de uitspraak. “Het belangrijkste is dat alle kinderen, ongeacht de keuzes van ouderen, op zwemles moeten kunnen.”