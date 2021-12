Kort geding tegen invoering lockdown

Bij de rechtbank in Den Haag dient dinsdag een kort geding tegen de Staat, met de invoering van de huidige lockdown als inzet. Onder anderen de Bredase advocaat Bart Maes eist dat de maatregel wordt ingetrokken. De lockdown is volgens hem een “een klap in het gezicht” en “een drama voor winkeliers, restauranthouders, hoteliers en studenten”.

Maes zegt op te komen voor de belangen van ondernemers en jongeren. De advocaat kwam eerder bij de rechter in het geweer tegen coronamaatregelen. Hij procedeerde tegen de Staat vanwege de invoering van de coronatoegangspas. Die procedure verloor hij. Op 14 januari dient het hoger beroep tegen deze uitspraak bij het hof in Den Haag. Ook loopt er nog een bodemprocedure over het coronatoegangsbewijs.

Het geding dient om 12.00 uur en is voor belangstellenden via een livestream te volgen.