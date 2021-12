Meer dan 200 nieuwe coronapatiënten op verpleegafdelingen

Voor het eerst in een week zijn er in één etmaal weer meer dan 200 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. 207 mensen met corona waren zo beroerd dat ze een ziekenhuisbed nodig hadden, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het is ook voor het eerst sinds vorige week dinsdag dat er binnen een etmaal weer meer dan dertig nieuwe Covidpatiënten op de intensive cares werden opgenomen, namelijk 32.

De totale bezetting in de Nederlandse ziekenhuizen nam afgelopen 24 uur wel af, met vijf patiënten. Momenteel moeten nog 1992 mensen met Covid-19 worden verzorgd op een verpleegafdeling of ic.

Die daling komt van de intensive cares. Daar houden in totaal nog 521 coronapatiënten een bed bezet, 12 minder dan maandag. Dat er ondanks de 32 nieuwe opnames nu toch minder Covidpatiënten op de ic’s liggen dan een etmaal geleden komt omdat er ook mensen stierven of de afdeling mochten verlaten. Op de Duitse ic’s liggen momenteel nog 14 Nederlandse coronapatiënten.

Op de verpleegafdelingen steeg het aantal bedden dat door coronapatiënten wordt bezet afgelopen etmaal juist met zeven. Zorgverleners in de klinieken behandelen nu 1471 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten worden verplaatst naar een andere regio. Maandag werden vijf patiënten verplaatst binnen Nederland en één iemand is naar Duitsland gebracht.

Vanwege de nieuwe omikronvariant van het coronavirus is de verwachting dat eerst het aantal besmettingen en vervolgens ook het aantal ziekenhuisopnames weer zal toenemen. Het LCPS verwacht dat de instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen in januari weer zal gaan stijgen.