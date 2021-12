Minder dan 10.000 positieve coronatests, mogelijk door storing

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 9213 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 3 november. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) valt het cijfer lager uit door een technische storing. In werkelijkheid kunnen er dus meer positieve tests zijn geweest.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 604 positieve tests. In de hoofdstad stijgt het aantal besmettingen sinds 19 december. Dat valt samen met de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

In Rotterdam kregen 355 inwoners te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Daarna volgen Utrecht (331), Den Haag (259), Eindhoven (125) en Groningen (119). In vier gemeenten testte helemaal niemand positief.

Het gemiddelde bleef vrijwel gelijk. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld 12.057 positieve tests per dag geregistreerd.

Het aantal sterfgevallen steeg wel, maar dat zou te maken kunnen hebben met de kerstdagen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kreeg het RIVM bericht dat 75 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, tegenover 12 meldingen op maandag en 11 op zondag. Als mensen tijdens of net voor de kerstdagen zijn overleden, is dit mogelijk pas in de loop van maandag doorgegeven. Het RIVM brengt die meldingen in de cijfers van de dinsdagen naar buiten.

Van de 75 overleden coronapatiënten kwamen 50 uit de provincie Zeeland. Provinciehoofdstad Middelburg voert de landelijke lijst aan met acht meldingen van sterfgevallen. De gemeenten Schouwen-Duiveland en Veere hebben elk zeven sterfgevallen. Daarna volgen Terneuzen en Hulst met elk vijf overleden inwoners.

In de afgelopen zeven dagen zijn 272 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 39 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau voor de kerstdagen.