Ook na AstraZeneca problemen bij mensen met fillers

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot en met 20 oktober zes meldingen gehad van mensen bij wie hun fillers gingen opspelen na een AstraZeneca-prik. Al eerder werd bekend dat Pfizer en Moderna af en toe irritaties opwekten bij mensen die bijvoorbeeld hun rimpels lieten opvullen. In totaal zijn er van tientallen mensen problemen bekend, gerekend over alle 24 miljoen in ons land toegediende vaccins van alle drie de merken. De zes na AstraZeneca zijn geteld over 2,8 miljoen vaccinaties met dit middel.

De problemen die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld zwelling, roodheid, pijn of jeuk op de plaats waar het vulmiddel is ingespoten. Ook kunnen bultjes onder de huid, infecties of veranderingen in pigmentatie van de huid voorkomen. Ze kunnen tot maanden na de prikken de kop opsteken. Deze reacties kunnen overigens ook voorkomen na infecties, zoals een corona-infectie, en bovendien na de griepprik.

Van de zes meldingen na AstraZeneca kwamen er vijf voor na de eerste inenting. De gemelde klachten in deze gevallen waren zwellingen, harde plekken of bulten onder de huid, huiduitslag, littekenvorming en ontstekingsreacties. Deze ontstonden binnen een aantal uren tot twintig dagen na vaccinatie. De fillers waren twee tot zeven maanden vóór de vaccinatie ingespoten. De klachten gingen wel voorbij: de duur varieerde van 24 uur tot een maand.