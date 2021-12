Opnieuw drukte op snelwegen en in treinen naar België

Veel Nederlanders gaan vanwege de lockdown in eigen land een dagje uit in België. Zowel in de trein als op de snelweg is het druk. De politie in Antwerpen zegt dat het dinsdagmiddag “abnormaal druk” is in de binnenstad.

Het was maandag ook al opvallend druk op wegen van Nederland naar België, voornamelijk richting Antwerpen. De toestroom van Nederlanders leidde toen tot geërgerde reacties in België. Toch reden ook op dinsdag weer veel Nederlanders richting het zuiden, waar winkels en horecazaken nog wel open zijn.

De ANWB meldde dinsdagochtend dat het “opnieuw druk” was op snelwegen richting België. Op verschillende wegen stonden files. Sinds het middaguur is de drukte minder en zijn de meeste files opgelost, meldt ANWB. Die afgenomen drukte komt volgens de bond doordat de automobilisten dagjesmensen zijn die “op tijd” vertrokken. “Je gaat niet ’s middags nog een dagje naar Antwerpen”, aldus de ANWB. Automobilisten die aankomen in Antwerpen krijgen het verzoek van lokale autoriteiten om te parkeren aan de rand van de stad. Daar kunnen reizigers overstappen op openbaar vervoer.

Ook in de treinen is een grote toestroom Nederlanders te zien richting België. In Nederland zet de NS medewerkers in op perrons om de passagiersstromen in goede banen te leiden. Eerder op de dag kwam het “enkele keren” voor dat passagiers achter moesten blijven omdat een trein te vol zat. Inmiddels is het wat rustiger. De NS verwacht dat het later op de dag weer druk kan worden wanneer reizigers naar huis gaan. Volgens de reisplanner van NS International is het in meerdere treinen tussen Nederland en België momenteel “onmogelijk om voldoende afstand te houden”.

Op Belgische perrons worden reizigers tegengehouden als ze in een trein willen stappen die te vol is. De Belgische Spoorwegmaatschappij NMBS heeft de eigen veiligheidsdienst Securail ingezet en hulp gevraagd van de federale spoorwegpolitie.