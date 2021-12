Piets weerbericht: nieuwe warmterecords

Op naar de nieuwe warmterecords van rond Oud en Nieuw. Vanaf vandaag belanden wij in de dubbele cijfers, met oude en nieuwe warmterecords. Vandaag bewolkt weer en wat regen. Flink droge perioden en overdag 7 tot 11 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. In de nacht 4 tot 8 graden en ook regen. Woensdag bewolkt en regen of lichte regen. Overdag 7 tot 9 graden in het noorden en oosten, tot 12 graden in het zuiden. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht wat regen en 7 tot 12 graden.

Donderdag en vrijdag (Oudejaarsdag) worden twee dagen met periodiek wat regen of lichte regen en de temperaturen gaan op naar de 11 tot 15 graden. Nieuwe warmterecords. Records in De Bilt: voor 30 december (donderdag) 13,0 graden in 1925. Nu verwacht ik rond 14 graden. Op 31 december (vrijdag, Oudejaarsdag) is het record 13,7 graden uit 2017. Nu verwacht ik 14 graden. Dat wordt spannend. In de nachten ook kans op nieuwe warmterecords. Nieuwjaarsdag zal met maximumtemperaturen van 13 of 14 graden ook voor nieuwe warmterecords zorgen. Ook zondag dubbele cijfers met temperaturen rond 11 graden.