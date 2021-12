RIVM: omikronvariant coronavirus is nu dominant in Nederland

De omikronvariant van het coronavirus is dominant geworden in Nederland. Dat betekent dat het bij meer dan de helft van alle vastgestelde besmettingen om die virusversie gaat. De deltavariant is verdrongen naar de tweede plaats.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de snelle verspreiding van de omikronvariant “de komende tijd tot extra besmettingen zal leiden, waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames weer zal toenemen”.

De omikronvariant werd eind november voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika en Botswana. In diezelfde periode dook omikron ook op in Europa. De variant verspreidt zich sneller dan de deltavariant. Volgens de eerste analyses lijken patiƫnten minder ernstig ziek te worden door de veranderingen aan het virus. Maar als het aantal omikronbesmettingen stijgt, kan dat uiteindelijk toch betekenen dat meer mensen in een ziekenhuis belanden.