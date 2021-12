Slachtoffers datingfraude raakten in 2021 vaak veel geld kwijt

Een campagne, die dinsdag van start gaat, waarschuwt voor onlinedatingfraude. Daarbij worden mensen opgelicht door een persoon of personen die ze hebben leren kennen via bijvoorbeeld sociale media, een online game of datingsite. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaan de oplichters steeds geraffineerder te werk en maken ze de slachtoffers de laatste tijd ook meer geld afhandig.

“Op de datingplatforms is het in de wintermaanden altijd drukker. De campagne loopt daarom tot eind februari op ontmoetingssites Tinder en Lexa. Daters krijgen hulp om signalen van datingfraude te herkennen en zichzelf online beter te beschermen”, aldus het CCV. In deze maanden zijn ook geregeld advertenties op Facebook en Instagram te zien waarin wordt gewaarschuwd voor dit soort oplichting.

“Naast het vragen om geld zijn het overladen met liefde en niet willen (video)bellen ook signalen om alert op te zijn”, zegt Mila Cassée van het centrum. “Als je vermoedt dat je wordt opgelicht, meld je dan bij de Fraudehelpdesk, doe aangifte bij de politie en schakel voor juridische en psychische hulp ook Slachtofferhulp in.”

De criminelen maken gebruik van nepprofielen en nepfilmpjes en proberen bijvoorbeeld iemand over te halen om te beleggen in nepzaken. Dit jaar zijn ruim tweehonderd mensen samen voor bijna 7 miljoen euro opgelicht via datingfraude. De gedupeerden waren bedragen tot 30.000 euro kwijt, veel meer dan in eerdere jaren. In 2021 waren er tot nu toe officieel 544 meldingen van dit type fraude.

Aan de campagne Check nu je date! doen, naast het CCV en de Fraudehelpdesk, ook onder meer Slachtofferhulp Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid mee. In podcasts geven gedupeerden en experts tips hoe online-oplichters te herkennen zijn.