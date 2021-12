Vreemdelingenpolitie Ter Apel legt werk tijdelijk neer

De Vreemdelingenpolitie bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel legt dinsdag een paar uur het werk neer uit protest tegen een te hoge werk- en roosterdruk. De politiebonden hebben de circa zestig medewerkers tot de werkonderbreking opgeroepen. Volgens de bonden is de werkdruk al jaren veel te hoog.

De bonden verwachten de komende tijd meer acties op verschillende locaties, als aanjager van de komende onderhandelingen over een nieuwe politie-cao. “De collega’s zeggen niet dat de limiet bereikt is, maar dat we ruim over de limiet zitten”, aldus Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. “Er is geen rust meer. En het duurt niet maar eventjes, maar al heel erg lang. Er is geen perspectief.”

Volgens Van de Kamp moet de politiek “duidelijke keuzes” gaan maken. “We kunnen niet meer alles blijven doen.” Hij hekelt het feit dat de politiek erop blijft rekenen dat agenten uit “loyaliteit en plichtsbesef” tot het uiterste gaan om de kwaliteit van het politiewerk in stand te houden. “En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privĂ©leven.”