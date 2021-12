Vuurwerk werd bij huis persfotograaf van AT5 binnengegooid

Het huis in Amsterdam waar maandagavond en dinsdagochtend via de brievenbus vermoedelijk zwaar vuurwerk naar binnen werd gegooid, is van een persfotograaf van AT5. Dat bevestigt de hoofdredacteur Altan Erdogan van de lokale omroep na berichtgeving van Het Parool. Onduidelijk is nog of de actie met zijn werk heeft te maken. “Dat moet blijken uit onderzoek en dat is net begonnen”, aldus Erdogan.

Maandag werd de fotograaf om 22.45 uur voor de eerste keer opgeschrikt door een harde knal, waarna de woonkamer vol rook stond. De journalist kon via het voorraam uit de woning komen en de politie waarschuwen. Dinsdag rond 07.00 uur volgde de tweede knal. De voordeur is flink beschadigd.

De fotograaf is “geschrokken, hij begrijpt niet waarom dit hem gebeurt”. Hij bleef ongedeerd en is onderhand in veiligheid gebracht, aldus Erdogan. Ook is aangifte gedaan. De hoofdredacteur en fotograaf hebben geen idee wie er achter de aanvallen zit en vanuit welke hoek die komen. “Hij maakt veel foto’s van ongevallen en dergelijke, dus een link is nog niet zomaar gelegd.”

Erdogan zal nog contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Een woordvoerder van de beroepsvereniging hoopt dat dit gebeurt, zodat als dit nodig is maatregelen genomen kunnen worden om voor beveiliging van de journalist te kunnen zorgen.