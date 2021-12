Zo’n 1,16 miljoen mensen kregen vorige week boosterprik

Het tempo van de boostervaccinaties tegen het coronavirus gaat verder omhoog. Ongeveer 1,16 miljoen volwassenen kregen vorige week een oppepprik. Dat is bijna evenveel als in de twee voorgaande weken bij elkaar.

In totaal hebben nu bijna 3 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deelt nog geen overzicht van de deelname per leeftijdsgroep. De GGD’en zijn goed voor bijna 2,4 miljoen boosterprikken, ongeveer 1 miljoen meer dan vorige week. Aanvankelijk waren dit mobiele ouderen en mensen die in bijvoorbeeld verpleeghuizen werken, maar inmiddels worden ook veertigers en vijftigers gevaccineerd.

Daarnaast hebben bijna 625.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of ziekenhuis, zo’n 140.000 meer dan vorige week. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, huisartsen en ambulancepersoneel.

Ook hebben zo’n 130.000 mensen een aanvullende vaccinatie gekregen. Deze mensen hebben een ernstige afweerstoornis waardoor ze na de eerste twee prikken misschien niet genoeg bescherming tegen het coronavirus hebben opgebouwd.

Als de boosterprikken en de aanvullende prikken bij elkaar worden opgeteld, hebben 3,12 miljoen mensen een extra prik ontvangen. Dat komt neer op ongeveer 20 procent van alle volwassenen.

Ongeveer 11,9 miljoen volwassenen in Nederland zijn volledig gevaccineerd na de eerste en tweede prikken. Ongeveer 8,8 miljoen mensen wachten dus nog op hun boosterprik. Het kabinet wil dat zij voor eind januari, dus in de komende vijf weken, de kans hebben gehad een oppepprik te halen. Mensen die in de afgelopen drie maanden corona hebben gehad, moeten nog even wachten. Om het doel te kunnen halen, moet het boostertempo worden opgevoerd naar 1,5 miljoen tot 1,8 miljoen prikken per week.

De animo voor de eerste en tweede prik is vrijwel weg. In de afgelopen week lieten ongeveer 8500 mensen zich voor het eerst vaccineren. Dat is het laagste aantal ooit. De overheid hoopt met het nieuwe Novavax-vaccin twijfelaars over de streep te trekken om zich alsnog te laten vaccineren. De eerste leveringen komen op zijn vroegst eind februari of begin maart.

Ruim 84 procent van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder is volledig gevaccineerd.