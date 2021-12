Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft ongeveer gelijk

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft al sinds de kerst ongeveer gelijk. Woensdag lagen er 1965 mensen met Covid-19 in een hospitaal. Dat is te zien in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voor de kerst waren het er geruime tijd meer dan 2000.

Op de intensive cares liggen momenteel 515 mensen met corona, zes minder dan een dag eerder, en op de verpleegafdelingen 1450, 21 minder. Het aantal nieuwe opnames op de intensive care wegens Covid was het afgelopen etmaal 29, op de verpleegafdelingen kwamen er 182 nieuwe coronapatiënten bij.

Doordat er ook mensen van de afdelingen verdwenen, liggen er toch 27 coronapatiënten minder in een ziekenhuis dan een dag eerder.