De Jonge: drie extra boosterrondes volgend jaar mogelijk

Het kabinet gaat ervan uit de er volgend jaar drie extra boosterrondes voor coronvaccins kunnen komen en ten minste één boosterronde in 2023. Dat schrijft demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet en het RIVM proberen zo goed mogelijk in kaart brengen hoeveel boosters er nodig zijn volgend jaar. Maar dat is “niet eenvoudig aangezien we hierbij met een groot aantal, deels nog onbekende, variabelen rekening moeten houden. Het kabinet kiest daarom zoveel mogelijk voor zekerheid”, schrijft De Jonge.

Nederland slaat bijna 6 miljoen extra coronavaccins in voor die mogelijke extra boosterrondes. Die vaccins zouden net als 12 miljoen eerder bestelde vaccins van Pfizer/BioNTech mogelijk al zijn aangepast aan de omikronvariant.

De Jonge schrijft dat er “voldoende vaccins voor de huidige boostercampagne” zijn en dat de extra vaccins zorgen voor een “ruime basis voor mogelijke extra boosterrondes in het tweede kwartaal en het najaar van 2022 en in 2023”. Het kabinet mikt daarmee op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad, aldus de minister.