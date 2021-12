Deel zestigplussers vervroegde boosterafspraak na sms GGD

Zo’n 20.000 zestigplussers hebben na een sms van de GGD hun boosterprikafspraak vervroegd, laat een woordvoerder van de organisatie weten. Dit weekend stuurde de GGD zo’n 45.000 zestigplussers die hun booster ná 9 januari gepland hadden staan een sms met daarin instructies voor het vervroegen van de afspraak.

Eerder stuurde de GGD ook 75-plussers die een afspraak na 9 januari hadden staan al zo’n sms. Het gaat om “een klein deel” van de mensen in die leeftijdsgroep, aldus de GGD-woordvoerder. Hoeveel precies kan hij niet zeggen. De actie heeft tot “weinig verplaatste afspraken” geleid. De groep 60-plussers en 75-plussers worden als “twee gescheiden groepen” behandeld door de GGD.

De organisatie wil graag zoveel mogelijk ouderen snel een oppepprik geven, vanwege de oprukkende omikronvariant van het coronavirus. In een eerdere fase van de boosterprikcampagne konden mensen pas zes maanden na hun laatste prik of coronabesmetting een oppepprik krijgen. Die termijn werd verkort naar drie maanden, maar een deel van de 60-plussers had al een afspraak gemaakt voor in januari.

Voor de sms-actie is de grens van 9 januari gekozen omdat “we ergens moeten beginnen”, aldus de woordvoerder. “De prioriteit ligt bij ouderen. 9 januari is voor deze groep relatief laat, dus die halen we als eerste naar voren.”

Deze week heeft ook een deel van de zogenoemde ‘griepprikpopulatie’ een sms gekregen waarmee een afspraak kan worden gemaakt. Het gaat dan om mensen die gewoonlijk ook in aanmerking komen voor de griepprik, bijvoorbeeld omdat ze een longaandoening zoals bronchitis hebben. Deze groep krijgt voorrang in de boosterprikcampagne.