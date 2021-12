Hiddema doet opnieuw beroep op Baudet iets te doen aan ‘wappies’

Eerste Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie doet woensdag opnieuw een oproep aan partijleider Thierry Baudet om de opmars te stuiten van de “eendimensionale wappies” binnen de partij. Hij stoort zich vooral aan Kamerleden die de coronacrisis vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. “Als Baudet die reinheidsapostelen met hun WOII-obsessies niet de mond wil snoeren en er daardoor weer verwijten komen van vergrijp aan Joods leed, dan is bij mij de pijp vol”, zegt Hiddema in een interview met NRC.

Hiddema liet zaterdag ook al weten te willen optreden tegen partijgenoten die de Tweede Wereldoorlog gebruiken om een punt te maken. Aanleiding daarvan was een tweet van de jongerentak van de partij, JFVD. Daarin wenste de jongerenorganisatie mensen een “fijn joelfeest en een zalige kerst”, verwijzend naar het oude Germaanse midwinterfeest dat ook in nazi-Duitsland een belangrijke rol speelde.

FVD-leider Thierry Baudet brengt de coronamaatregelen geregeld in verband met de Jodenvervolging in de jaren 30 en 40. Ook de tweet waarvoor Baudet zich deze maand moest verantwoorden voor de rechter noemde Hiddema eerder “weerzinwekkend”. Daarin plaatste de partijleider een foto van een kind met een Jodenster dat wachtte op deportatie naast een foto van een kind dat kennelijk als gevolg van coronamaatregelen niet bij Sinterklaas in de buurt kon komen.

Hiddema noemt dit zijn laatste “smeekbede” aan Baudet om te stoppen met de vergelijkingen. “Erger dan dit kan het niet worden”, aldus de 77-jarige senator en strafadvocaat. Hiddema zegt te hopen dat Baudet nog “bij zinnen komt”. “Ik heb mensen in het huis van bewaring ook zien veranderen.” Verder zegt hij “geen hekel” te hebben aan Baudet.

Theo Hiddema was vier jaar Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie. Hij trok zich terug uit de partij omdat hij “politiek depressief” was geworden van de ophef rond antisemitische, seksistische en racistische appjes uit FVD-gelederen. In april keerde hij terug bij de partij en zit hij namens Forum in de Eerste Kamer.