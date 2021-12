Oprichter van actiegroep Herstel-NL overleden aan corona

De oprichter en voorzitter van actiegroep Herstel-NL, die kritisch was over het nut van coronamaatregelen en vaccins, is overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Robin Fransman stierf dinsdag op 53-jarige leeftijd, bevestigen bronnen uit zijn omgeving woensdag na berichtgeving van Het Parool.

Fransman meldde begin deze maand dat hij het coronavirus had opgelopen. “Corona positief. Het werd ook een keer tijd”, schreef hij op 3 december op Twitter.

Herstel-NL voerde begin dit jaar campagne tegen de lockdown en de avondklok. De groep wilde dat de coronamaatregelen zouden worden versoepeld. “Het beleid van lockdowns en dichte winkels, scholen, cultuur en horeca lijkt misschien veilig voor kwetsbaren op de korte termijn, maar het is onveilig voor kinderen, voor ondernemers, voor werknemers en voor de geestelijke gezondheid. 100 procent veiligheid bestaat niet. We moeten het nu dus veilig genoeg maken voor iedereen. Op korte en lange termijn”, zei Fransman destijds.

Kort na de start van de actie stapten econoom Barbara Baarsma en oud-CPB-baas Coen Teulings uit de organisatie. Coronaminister Hugo de Jonge noemde de plannen van Herstel-NL toen “levensgevaarlijk”.