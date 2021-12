Reactie litteken van oude tbc-inenting na prik met Moderna

De coronaprik van Moderna kan roodheid en zwelling geven op de prikplaats van mensen die eerder werden ingeënt tegen tuberculose. Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot en met oktober elf meldingen van een reactie op zo’n litteken na een prik met Moderna. Lareb sluit niet uit dat een dergelijke reactie ook na een boosterprik met het coronavaccin kan optreden.

Na een prik tegen tuberculose (de vaccinatie heet voluit Bacillus Calmette-Guérin, oftewel BCG) ontstaat vaak een litteken. Dat litteken kan later opnieuw gaan irriteren of er kan een blaar of korst op de prikplaats ontstaan. Bekende redenen voor een reactie van het BCG-litteken zijn onder meer de griepprik en een mazeneleninfectie, stelt Lareb.

Bij de mensen die zich meldden, trad de reactie van het litteken op de Moderna-prik binnen één tot negen dagen na de eerste of tweede coronavaccinatie op. Drie van de mensen herstelden binnen vier tot vijftien dagen. Bij de anderen was het litteken nog niet hersteld op het moment van de melding, aldus Lareb.

De BCG-vaccinatie wordt toegediend aan mensen die op reis gaan naar een land waar tuberculose rondgaat. Ook worden kinderen jonger dan 12 jaar met een verhoogd risico ingeënt tegen tuberculose.

Het gaat dan om kinderen die afkomstig zijn uit een land waar tuberculose voorkomt of van wie minstens één ouder uit zo’n land komt. In dat laatste geval wordt het kind ingeënt vanwege “te verwachten regelmatig bezoek aan het land van herkomst van de ouder(s)”, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Landen waar relatief veel tuberculose voorkomt zijn volgens informatie van het RIVM onder meer China, Indonesië en Marokko.