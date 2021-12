Ruim 15.000 coronagevallen, mogelijk hoger door eerdere storing

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 15.804 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in bijna twee weken tijd. Het cijfer kan iets hoger uitvallen door een storing eerder deze week. Daardoor waren er op dinsdag maar ongeveer 9200 nieuwe gevallen.

In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 86.730 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 12.390 nieuwe gevallen per dag. Het is de eerste keer in meer dan drie weken dat het gemiddelde toeneemt. In de week tot en met dinsdag waren er dagelijks gemiddeld 12.048 besmettingen aan het licht gekomen.

De omikronvariant van het coronavirus is inmiddels dominant geworden in Nederland en komt dus vaker voor dan de deltavariant. Het RIVM verwacht dat het aantal besmettingen in de komende tijd gaat toenemen, en het aantal ziekenhuisopnames daarna ook.