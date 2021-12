Twee nieuwe aanhoudingen Coolsingelrellen, totaal op 65

De politie heeft woensdag twee nieuwe aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de zeer gewelddadige rellen op de Coolsingel in Rotterdam van 19 november. Het gaat om twee mannen van 18 en 38 jaar uit Rotterdam. De jongste arrestant wordt verdacht van het gooien van een voorwerp naar een bus van de Mobiele Eenheid. De 38-jarige zou meegeholpen hebben een politievoertuig in brand te steken.

Dinsdag besloot de rechter dat twee andere verdachten nog tot eind januari blijven vastzitten. Zij worden verdacht van het gooien van voorwerpen naar en vernielen van politievoertuigen.

In totaal zijn er nu 65 mensen aangehouden in verband met de rellen op de Coolsingel, die uitbraken na een manifestatie tegen het coronabeleid van het kabinet. Politieagenten waren het doelwit, een aantal raakte ook gewond. Ook werden onder meer politiewagens, scooters en winkels beschadigd of vernield. Vijf mensen raakten gewond door kogels. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat woensdag weten dat het onderzoek van Rijksrecherche naar of die kogels van agenten kwamen, nog steeds loopt. “Daar valt op dit moment nog niet meer over te delen.”

Woensdagavond wordt in het RTL5-programma 112Vandaag aandacht besteed aan de rellen en worden beelden van verdachten getoond.