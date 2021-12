Voorwaardelijke werkstraf geëist tegen politieagent voor geweld

Tegen een 31-jarige agent is een voorwaardelijke werkstraf geëist van 24 uur. De agent wordt verdacht van mishandeling van een verdachte die hij in Hilversum wilde aanhouden. Het Openbaar Ministerie ziet het gebruikte geweld als disproportioneel.

De agent was bezig op 25 april 2020 in Hilversum met handhaving van de coronamaatregelen. Met een collega spraken ze de vier inzittenden van een auto aan. Volgens de toen geldende regels waren dat namelijk te veel mensen in een auto. De man die later aangifte deed stelde zich provocerend op en de agent gebruikte pepperspray. Hij sommeerde de man op de knieën te gaan zitten en schopte hem tweemaal tegen zijn billen toen de man dat weigerde.

Uit beeld blijkt dat de man zich op het moment van de schoppen niet meer verzette en bovendien had de agent niet gewaarschuwd dat hij geweld zou gaan gebruiken. De schoppen zijn mishandeling, oordeelt het OM. De agent is de grens van zijn bevoegdheid om geweld te gebruiken overgegaan.

De officier van justitie beschreef wel het spanningsveld waarin politiemensen moeten werken. Er zijn mensen die altijd discussie willen voeren als zij door de politie worden aangesproken op hun gedrag en niet zelden gebeurt dit zonder respect, meldt het OM in een bericht over de eis. Bovendien had de man zichzelf in de situatie gebracht door de coronamaatregelen te overtreden en zich te verzetten. Verder had de agent ook niet “vol” uitgehaald. Toch vond de officier een “strafrechtelijke reactie” op zijn plaats.

De rechter doet op 12 januari uitspraak.