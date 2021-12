Weer.nl: komende dagen kunnen weerrecords sneuvelen

Volgens Weer.nl kunnen de komende dagen meerdere warmterecords sneuvelen. Zo voorspelt het weerbureau een recordzachte oud en nieuw, die miezerig en met een beetje mist verloopt.

In de nacht naar vrijdag 31 december zakt het kwik niet onder de 10 tot 12 graden. Een warmterecord, want volgens Weer.nl lag de minimumtemperatuur op oudejaarsdag nooit boven de 10 graden. Op oudejaarsdag wordt het overdag 12 graden in het noorden en kan de temperatuur in het zuiden stijgen tot 15 graden. De officieel warmste oudejaarsdag was in 2017, toen werd het in De Bilt 13,7 graden. Het warmste was het met 14,5 graden die dag in Arcen.

De jaarwisseling zou wel eens de warmste ooit gemeten kunnen worden. De nacht naar zaterdag verloopt zacht: het wordt zo’n 10 graden en het is druilerig. “Alleen in 1921 en 2012 hadden we vergelijkbare temperaturen”, aldus Weer.nl. Het kan nevelig worden, maar dichte mist lijkt uit te blijven. Ook nieuwjaarsdag blijft met 12 tot 15 graden lenteachtig zacht.

De uitzonderlijk hoge temperaturen worden veroorzaakt door zachte lucht vanaf de Canarische Eilanden die vanaf woensdag ons land bereikt. Als in het uiterste zuiden de 14 graden wordt bereikt is het de warmste 29 december ooit gemeten. Ook krijgen we komende nacht mogelijk een recordwarme decembernacht. Het landelijke minimumrecord voor deze nacht is 10,3 graden en werd in 1925 in Maastricht gemeten. Ook lijkt het maandrecord van december te sneuvelen: het landelijke maandrecord stamt uit 2015, toen het op 17 december in Gilze-Rijen 12,7 graden werd.

Donderdag wordt het in het noorden 12 graden, 14 graden in het midden van Nederland en 16 graden in Brabant. Ook dat betekent dat dagrecords eraan gaan. Weer.nl noemt het heel bijzonder dat eind december de 16 graden worden bereikt, als dat donderdag het geval is. Sinds het begin van de metingen werd het alleen in 1989 en 1977 in deze tijd van de maand 16 graden.