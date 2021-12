Aantal woninginbraken neemt fors toe

Ondanks de harde lockdown waar Nederlanders nu inzitten, nemen het aantal inbraken toe. Dit was niet naar verwachting, omdat tijdens de harde lockdown in het begin van 2021 het aantal woninginbraken fors afnam.

Uit cijfers van een onderzoek naar veiligheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal woninginbraken in begin 2021 daalde van 2.172 in januari naar 1.392 in februari. In juni 2021, toen de samenleving weer openging, namen het aantal woninginbraken toe van 1698 duizend naar 2.048. Je zou denken dat het coronavirus en bijbehorende maatregelen invloed hebben op het aantal woninginbraken. Toch nam het aantal woninginbraken de afgelopen weken toe, ondanks verscherpte coronamaatregelen.

Stijging woninginbraken

Ondanks dat het sociale leven van Nederlanders platligt vanwege het coronavirus, constateert de politie een toename van het aantal woninginbraken de afgelopen weken. Toch heeft de stijging een logische oorzaak. Tijdens de herfst- en wintermaanden komen meer inbraken voor dan in de zomer. Vooral in het begin van de avond, wanneer het langzaam donker wordt, slaan inbrekers toe. Dit is het tijdstip dat mensen hun verlichting aan doen. Wanneer een woning donker blijft, weten de inbrekers dat zij toe kunnen slaan.

Er zijn meerdere maatregelen om de inboedel te beschermen. Een populair product wat helpt met het beschermen van de inboedel, is bijvoorbeeld een spy camera van een spy shop. De producten lijken op het eerste gezicht niet op een camera, dus houdt het de inbreker in de gaten zonder dat diegene het door heeft.

Maatregelen

Een andere maatregel is het controleren van wat welke inboedelverzekering dekt. Vooral bij het bezit van kostbaarheden is dit verstandig. Als de dekking op kostbaarheden laag is, is het overwegen van een andere inboedelverzekering zeker de moeite waard. Een aparte kostbaarhedenverzekering afsluiten is ook een optie.

Wanneer er ingebroken is, bel altijd de politie. Het advies dat hierbij wordt gegeven is om voorwerpen niet te verplaatsen en te wachten met het repareren van schade totdat de politie is gearriveerd. Maak voor de zekerheid foto’s van de woning direct na de inbraak. Daarnaast zijn er een aantal dingen die aan de inboedelverzekeraar doorgegeven moeten worden.

Ten eerste moeten alle verhuizingen gemeld worden bij de verzekeraar. Wanneer een adreswijziging niet binnen een maand doorgegeven wordt, kan het voorkomen dat de verzekeraar niet volledig uitbetaalt zodra er schade ontstaat. Daarnaast moet de verzekeraar op de hoogte worden gehouden van erfenissen. Door middel van een erfenis kan het verzekerde bedrag stijgen. Wanneer een erfenis niet gemeld wordt bij de verzekeraar, kan het voorkomen dat er een lagere uitkering wordt ontvangen bij schade.

Ten slotte moet het bezit van een politiekeurmerk doorgegeven worden. Als een woning hierover bezit, betekent dit dat het is goedgekeurd op het gebied van veiligheid. De woning heeft geen zwakke plekken voor inbrekers. Wanneer het bezit van een politiekeurmerk aangegeven wordt bij de verzekeraar, krijgt diegene een korting op de inboedelverzekering. Dit kan oplopen tot 20 procent.