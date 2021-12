Amsterdam verbiedt demonstratie ‘Samen voor NL’ op 2 januari

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbiedt de aangekondigde demonstratie van Samen voor Nederland, komende zondag op het Museumplein. Dat meldt de gemeente Amsterdam donderdag.

De driehoek was ondanks de lockdown bereid de demonstratie toe te staan op voorwaarde van een maximaal aantal demonstranten en een beperkte duur en vorm. Met maximaal 3500 mensen zou het mogelijk zijn veilig op 1,5 meter afstand op het Museumplein te demonstreren. Maar de organisatie weigert elke medewerking aan een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie en heeft aangekondigd de confrontatie op te willen zoeken en de regels te gaan overtreden, aldus de gemeente.

Volgens organisator Michel Reijinga namens Samen voor Nederland is dat “complete onzin”. Hij noemt het verbod een schandalige beslissing en zegt dat de gemeente de gesprekken vroegtijdig heeft gestopt. “Wij waren akkoord met de nieuwe plek aan de rand van Museumplein. Over het voorgestelde maximumaantal hebben we niet gesproken.”

Verder meldt de gemeente dat de politie sterke aanwijzingen heeft dat personen en groepen zondag uit zijn op ongeregeldheden en bereid zijn geweld te gebruiken. Reijinga zegt benieuwd te zijn waar die signalen vandaan komen. Volgens hem verliepen demonstraties waar hij bij betrokken was incidentloos. “Relschoppers zijn nooit welkom.”

De voorman zegt zondagmiddag zelf wel naar het Museumplein te gaan om koffie te drinken. “Ik zal en mag daar niet toe oproepen. Ik mag wel de wens uitspreken het gezellig te vinden als er meer komen en we daar verder kunnen kletsen. Er zal helaas een grote groep afhaken, maar we verwachten nog vele koffiedrinkers.”

De driehoek doet een dringend beroep op de organisatie en andere demonstranten niet naar Amsterdam te komen. Mochten zij daar geen gehoor aan geven, dan ziet de driehoek zich genoodzaakt in te grijpen.

Het verbod op de demonstratie komt een dag nadat de politiebonden hadden aangekondigd dat de Mobiele Eenheid het werk zou gaan neerleggen tijdens de demonstratie zondag in Amsterdam. De beoogde ME-staking was bedoeld als onderdeel van de estafetteactie Wake-up call 2022. Daarmee willen de politiebonden aandacht vragen voor de capaciteitsproblemen bij de politie.