Caribische zeekoe geboren in Burgers’ Zoo

In Burgers’ Zoo in Arnhem is donderdag een Caribische zeekoe geboren. Het dierenpark zegt het enige in Nederland te zijn waar zeekoeien leven. In heel Europa zijn er negen dierenparken met in totaal 39 zeekoeien.

Mannetjes zijn duidelijk in de meerderheid. Het park hoopt daarom dat het jong een vrouwtje blijkt te zijn. De babyzeekoe leeft met vader en moeder in de mangrove van het park.

Zeekoeien stellen niet alleen speciale eisen aan hun leefomgeving, het zijn ook dure kostgangers, meldt Burgers’ Zoo. In totaal eten de twee volwassen zeekoeien samen ongeveer 60 tot 70 kilo voedsel per dag. Vooral andijvie gaat er wel in: de zoogdieren eten hiervan zo’n 18 tot 22 kilo per volwassen dier per dag. Verder staat er dagelijks onder meer paksoi, bleekselderij en Chinese kool op het menu.

Caribische zeekoeien zijn zoogdieren die geregeld naar de oppervlakte moeten komen om adem te halen. In het wild komen ze geregeld in botsing met schroeven van motorboten, met dodelijke afloop. En ook raken ze soms verstrikt in visnetten.