CDA-minister Grapperhaus keert niet terug in nieuwe kabinet

Justitieminister Ferd Grapperhaus is bezig aan zijn laatste dagen in de landelijke politiek. De CDA’er keert niet terug in het vierde kabinet-Rutte, dat naar verwachting op 10 januari op het bordes staat, zo laat hij weten aan De Telegraaf.

Grapperhaus blikt in een gesprek met de krant met trots terug op vier “intensieve jaren” waarin veel is gebeurd en gedaan. Maar hij erkent ook dat er de komende decennia nog veel werk te verzetten is, met name in de strijd tegen de georganiseerde misdaad maar ook op het gebied van bijvoorbeeld cybersecurity.

Dat zijn ministerschap “niet zonder fouten of vergissingen” is geweest, erkent Grapperhaus ook. De reputatie van de bewindsman liep vorig jaar een flinke deuk op toen foto’s opdoken waarop te zien was dat op zijn eigen huwelijksfeest de coronaregels werden overtreden.

Voor die affaire had Grapperhaus zijn zinnen nog gezet op een langer verblijf in politiek Den Haag, wellicht ook als Tweede Kamerlid. Maar nadat hij zo in opspraak was geraakt, werd hij uiteindelijk op zijn eigen verzoek door de partij op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst gezet.

Inmiddels is ook duidelijk dat het CDA niet opnieuw de minister van Justitie en Veiligheid mag leveren. Die post gaat naar de VVD. Er komt zelfs helemaal geen CDA’er meer als bewindspersoon op het departement dat Grapperhaus de afgelopen vier jaar leidde.