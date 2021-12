Gewonden door explosie bij oliebollenkraam in Breda

Bij een oliebollenkraam aan de Bavelseparklaan in Breda zijn donderdagochtend zeker twee mensen gewond geraakt toen een of meer gasflessen ontploften. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een persoon ernstig gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede slachtoffer wordt ter plaatse behandeld.

“De gasflessen staan buiten en veilig opgesteld en de situatie bij de kraam is nu weer veilig”, aldus de veiligheidsregio.

Leden van de brandweer verleenden de gewonden eerste hulp tot ambulancepersoneel het overnam. De oliebollenkraam staat vlak bij een priklocatie van de GGD, Breepark. Mensen die een coronavaccinatie komen halen, kunnen via een andere deur naar binnen.