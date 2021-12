Hoekstra en De Jonge niet terug op hun oude post in nieuw kabinet

De CDA’ers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge keren in het nieuwe kabinet definitief niet terug als ministers van respectievelijk Financiën en Volksgezondheid. Hun oude portefeuilles gaan allebei naar D66, blijkt uit de verdeling die donderdag is bekendgemaakt.

Formateur Mark Rutte, zelf de beoogde premier, ontvangt van maandag 3 tot en met donderdag 6 januari alle kandidaat-bewindspersonen. Zij zijn dan al gescreend door onder meer de AIVD. Hun namen worden op zondag 2 januari bekendgemaakt. De beëdiging van het nieuwe kabinet wordt op maandag 10 januari verwacht.

Dat D66 de minister van Financiën levert komt niet als een verrassing. Het is al jaren gebruikelijk dat de op een na grootste partij in een regeringscoalitie die belangrijke portefeuille toebedeeld krijgt. Daarom was al langer de verwachting dat CDA-leider Hoekstra genoegen zou moeten met een post op een ander departement.

Ook de portefeuille Justitie en Veiligheid, nu nog in handen van CDA’er Ferd Grapperhaus, gaat in de nieuwe samenstelling aan de christendemocraten voorbij. De VVD levert op dat ministerie de minister en de staatssecretaris van Asiel en Migratie. De minister voor Rechtsbescherming wordt een D66’er.

Het CDA levert wel de ministers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Defensie gaat naar D66. De VVD levert opnieuw de ministers van Infrastructuur en van Economische Zaken. Onderwijs gaat weer naar D66 en op Landbouw komt opnieuw een minister van de ChristenUnie.

De nieuwe ministerpost voor Klimaat en Energie, ondergebracht bij Economische Zaken, gaat zoals verwacht naar D66. De VVD levert de minister voor Natuur en Stikstof, die onder Landbouw gaat vallen. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wordt iemand van de ChristenUnie.