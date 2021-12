Kappers demonstreren met cake en etalagepoppen voor meer steun

Naar schatting meer dan 2000 kappers in Nederland demonstreren donderdag voor meer compensatie voor de verplichte coronasluiting. In ruim 120 gemeenten zijn acties aangemeld. Daar delen kappers bijvoorbeeld koffie met cake of oliebollen uit voor hun salon. Andere kappers doen mee met posters op de ramen of ludieke foto’s van naakte etalagepoppen in hun zaak en honden die geknipt worden op de kappersstoel.

Met hun actie willen kappers aandacht vragen voor de financiƫle problemen in de branche. De coronasteun van de overheid is volgens hen onvoldoende. Voor kleine zelfstandige thuiskappers is er nu bijvoorbeeld alleen steun als ze geen partner hebben die meer inkomen heeft dan 1500 euro per maand. Ook zijn er grotere salons die moeite hebben om de crisis door te komen, omdat de overheid niet alle misgelopen omzet vergoedt. Daarbij speelt mee dat kappers eerder tijdens de pandemie ook al lange tijd niet konden knippen. Dat heeft kappers toen al veel geld gekost.

Mirjam van Oord, een van de initiatiefnemers van de actie, is erg tevreden over het verloop van de demonstratie. Ze geeft aan dat sommige kappers zelfs benaderd worden door burgemeesters en wethouders, die ze een hart onder de riem willen steken.

Van Oord werkt bij het bedrijf Ik kan niet meer, dat de communicatie met bijvoorbeeld gemeenten verzorgt voor kleine ondernemers. De onderneming heeft de actie afgelopen dagen voorbereid en daarbij werd er sterk op ingezet om te zorgen dat iedereen zich aan de coronaregels zou houden. De Facebook-pagina die wordt gebruikt om de actie te coƶrdineren telt momenteel ongeveer 2300 leden.