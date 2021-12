Limburg is niet langer grootste coronabrandhaard van Nederland

Voor het eerst sinds eind september is Limburg niet de grootste brandhaard voor het coronavirus in Nederland. Zeeland is de nieuwe koploper geworden.

De snelle verspreiding van de omikronvariant in Nederland is nog niet terug te zien op de wekelijkse coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. In elke provincie daalt het aantal positieve tests ten opzichte van de kaart van vorige week. Toch blijft het hele land voor de zevende week op rij op donkerrood staan. Dat is de hoogste waarschuwingskleur.

In Zeeland zijn in de afgelopen twee kalenderweken bijna 4800 inwoners positief getest op het coronavirus. Omgerekend komt dat neer op zo’n 1250 gevallen op elke 100.000 inwoners, oftewel één op elke tachtig Zeeuwen. Dat is wel bijna een kwart lager dan de huidige kaart, die vorige week werd vastgesteld. Na Zeeland volgen Friesland, Utrecht en Flevoland.

Limburg is gezakt naar de vijfde plaats. Het aantal positieve tests daar is in een week tijd met 33,5 procent gedaald.

De omikronvariant lijkt het meest voor te komen in en rond Amsterdam. In die regio is al een toename van het aantal positieve tests te zien. In de rest van Noord-Holland daalt het aantal positieve tests nog, en daardoor neemt ook het totaal over de provincie af. Ten opzichte van vorige week zakt het aantal positieve tests met 11 procent. Dat is wel de kleinste daling van Nederland.

Nederland was tijdens de huidige golf een van de grote brandhaarden in Europa, samen met Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Momenteel neemt het aantal besmettingen in Scandinavië snel toe door de nieuwe omikronvariant.

De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 13 tot en met 26 december. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.