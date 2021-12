Ministersposten voor VVD’ers Wiersma en Van der Wal

VVD’er Dennis Wiersma is de beoogde nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Dat bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Verder treedt Christianne van der Wal namens de liberalen toe tot het kabinet als minister voor Natuur en Stikstof.

Wiersma (35) is nu nog demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor zat hij voor de VVD in de Tweede Kamer. Van der Wal (48) is sinds 2017 partijvoorzitter en daarnaast sinds 2019 gedeputeerde in de provincie Gelderland.

Haagse bronnen bevestigen verder dat de VVD Christophe van der Maat (41) naar voren schuift als staatssecretaris van Defensie. Ook hij is nu nog provinciebestuurder, maar dan in Noord-Brabant.