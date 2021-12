Ook officieel warmste 30 december ooit gemeten

In De Bilt is de temperatuur om 10.30 uur opgelopen tot 13,1 graden en daarmee is het officieel de warmste 30 december ooit gemeten. Het vorige record stamde uit 1925, toen werd het op het hoofdstation 13,0 graden. Dat meldt weer.nl.

Eerder op de dag werd het elders in het land nog warmer. In het Limburgse Ell en het Brabantse Gilze-Rijen liep het kwik al op tot 14,7 graden. Niet eerder werd het ergens in het land op deze dag zo warm. Het oude dagrecord stamde uit 1925, met in Sittard 14,6 graden.

Ook afgelopen nacht werd het recordzacht. In het Zeeuwse Westdorpe werd het niet kouder dan 13,1 graden. Het oude landelijke record voor een decembernacht stond op 12,7 graden, in onder meer Eindhoven gemeten op 17 december 2015. Sinds het begin van de metingen, in 1901, verliep een decembernacht nooit zo zacht als dit jaar.

Weer.nl verwacht dat er ook de komende nacht en op oudjaarsdag weerrecords zullen sneuvelen.