Omikronvariant op Bonaire vastgesteld

Op Bonaire is voor het eerst de omikronvariant van het coronavirus vastgesteld, heeft arts Michel Mercuur woensdag namens de overheid van het eiland bekendgemaakt. Hij gaat uit van een snelle stijging van het aantal besmettingen in de komende periode, mede ook door het grote aantal bezoekers dat rond kerst naar Bonaire kwam.

Eerder was de variant al op Curaçao en Aruba aangetroffen. In beide landen was woensdag sprake van een recordaantal besmettingen: 555 op Curaçao en 667 op Aruba.

Er zijn volgens de arts onlangs zestig monsters ter controle naar Aruba gestuurd, in zeventien gevallen werd de omikronvariant aangetroffen. De meeste mensen zijn in het buitenland besmet geraakt, maar een aantal is geïnfecteerd op het eiland zelf.

Op Bonaire waren er woensdag 129 actieve gevallen van Covid-19. Van de 74 binnengekomen testresultaten op woensdag waren er 32 positief. Zeven van de nieuwe gevallen zijn bezoekers van Bonaire. Er liggen zes personen in het ziekenhuis met Covid-19.