Ook basisscholen willen na kerstvakantie weer open

Ook de PO-Raad, de koepelorganisatie voor basisscholen, wil dat scholen per 10 januari heropenen. “We hopen dat de scholen hun deuren na de kerstvakantie weer kunnen openen. Enerzijds omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen om samen met klasgenootjes naar school te kunnen gaan, maar anderzijds ook voor hun sociaal-emotionele welzijn”, zegt een woordvoerder.

Kinderrechtenorganisatie Unicef en tientallen andere organisaties lieten donderdag weten het onacceptabel te vinden als scholen in het begin van het nieuwe jaar dicht zouden blijven vanwege de coronapandemie. Het kabinet besluit komende maandag of de scholen op 10 januari weer opengaan of langer gesloten moeten blijven.

Hoewel de PO-Raad wil dat scholen snel weer opengaan, vindt de organisatie dat er wel oog moet zijn voor de zorgen onder het onderwijspersoneel. “Het moet op een veilige en verantwoorde manier gebeuren. Wij kijken uit naar het advies van de deskundigen. En we hopen dat er binnen dat advies ruimte is voor maatwerk. Scholen kunnen zelf het beste inschatten op welke wijze ze het onderwijs vorm zouden moeten geven”, aldus de zegsman.