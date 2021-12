Staking ME zondag in Amsterdam gaat in afgeslankte vorm door

De staking van de Mobiele Eenheid (ME) in Amsterdam zondag gaat door, maar in een afgeslankte vorm. De bedoeling was te staken tijdens een coronademonstratie van Samen voor Nederland in de hoofdstad, maar die is door de gemeente verboden. Politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe zeggen hun actie door te zetten, maar agenten zullen wel optreden mochten er zondag ernstige bedreigingen voor de openbare orde zijn.

Er is dan wel geen demonstratie, de verwachting is alsnog dat duizenden demonstranten naar Amsterdam komen, zeggen de bonden verenigd in het Landelijk Actiecentrum (LAC). Voorman van Samen voor Nederland Michel Reijinga heeft al gezegd te gaan ‘koffie drinken’ op het Museumplein. Zulke momenten liepen vorig jaar uit op rellen.

De beoogde staking van zondag maakt deel uit van de estafetteactie Wake-up call 2022. Daarmee willen de politiebonden aandacht vragen voor de capaciteitsproblemen bij de politie. De eerste actie was dinsdag bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel.